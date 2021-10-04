Забили 11 голов. Женская сборная Украины U-17 вышла в Лигу A отбора к Евро

Команда Сергея Сапронова обыграла Северную Македонию, Молдову, Эстонию

  • 04.10.2021 03:05
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Забили 11 голов. Женская сборная Украины U-17 вышла в Лигу A отбора к Евро
© УАФ

В Таллинне завершился турнир Лиги В Евро-2022 WU-17 с участием девушек из сборной Украины (до 17 лет).

В предыдущих поединках своей группы подопечные Сергея Сапронова обыграли Северную Македонию (3:0) и Молдову (7:0). Последним соперником сине-желтых стала команда Эстонии. В решающем противостоянии украинки взяли верх над хозяйками (1:0). Единственный гол в матче в компенсированное к первому тайму время забила Мирослава Невар.

Таким образом, сине-желтые победили во всех поединках группы и заняли первое место (разница мячей: 11–0), что позволит им подняться в Лигу А.

Второй раунд Евро-2022 WU-17, где Украина уже будет выступать в Лиге А, пройдет весной 2022 года. После него 7 победителей групп Лиги А присоединятся к сборной Боснии и Герцеговины в финальной стадии, которая пройдет с 4 по 15 мая 20222. Также состоится переход команд между лигами, который будет актуальным для первого раунда ЧЕ-2022/23. Посев участников перед жеребьевкой второго раунда будет зависеть от того, какие места в своих группах команды заняли в первом раунде.

Евро-2022 WU-17

Лига В. Группа 3

1-й тур, 27.09.2021

  • Украина – Северная Македония – 3:0 (голы: Птицына, 22 Гончарук, 52, Киселевич, 78)
  • Молдова – Эстония – 0:10

2-й тур, 30.09.2021

  • Украина – Молдова – 7:0 (голы: Бондарева, 7, Борковская, 47, Невар, 49, Гончарук, 56, Радионова 58, пен, Дуб, 60, Скоцик, 83).
  • Эстония – Северная Македония – 5:0

3-й тур, 03.10.2021

  • Эстония – Украина – 0:1 (гол: Невар, 45+1).
  • Северная Македония – Молдова – 4: 0

Итоговая таблица

Источник — Украинская ассоциация футбола

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