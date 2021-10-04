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03.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Севилья сенсационно проиграла Гранаде в чемпионате Испании

Единственный мяч забил Рубен Рочина, у гостей был удален Диего Карлос

  • 04.10.2021 00:19
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Севилья сенсационно проиграла Гранаде в чемпионате Испании
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 8-го тура чемпионата Испании «Гранада» дома обыграла «Севилью» (1:0).

Единственный мяч забил Рубен Рочина. В концовке матча у гостей был удален Диего Карлос.

У «Севильи» осталось 14 очков, команда занимает 4-ю позицию.

Ла Лига. 8-й тур

«Гранада» – «Севилья» – 1:0 

Гол: Рочина, 25.

«Эльче» – «Сельта» – 1:0

Гол: Бенедетто, 49.

«Вильярреал» – «Бетис» – 2:0

Голы: Груневелд, 45+1, 69.

«Хетафе» – «Реал Сосьедад» – 1:1

Голы: Рамирес, 40 – Ойярсабаль, 68.

Турнирная таблица чемпионата Испании

Источник — Sport.ua

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