Севилья сенсационно проиграла Гранаде в чемпионате Испании

В матче 8-го тура чемпионата Испании «Гранада» дома обыграла «Севилью» (1:0).
Единственный мяч забил Рубен Рочина. В концовке матча у гостей был удален Диего Карлос.
У «Севильи» осталось 14 очков, команда занимает 4-ю позицию.
Ла Лига. 8-й тур
«Гранада» – «Севилья» – 1:0
Гол: Рочина, 25.
«Эльче» – «Сельта» – 1:0
Гол: Бенедетто, 49.
«Вильярреал» – «Бетис» – 2:0
Голы: Груневелд, 45+1, 69.
«Хетафе» – «Реал Сосьедад» – 1:1
Голы: Рамирес, 40 – Ойярсабаль, 68.
Турнирная таблица чемпионата Испании
Источник — Sport.ua
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