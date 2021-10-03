Гол Яремчука отменили, Бенфика впервые потерпела поражение

В матче 8-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» на своем поле принимала «Портимоненсе», а встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Для «Бенфики» это первое поражение и первая потеря очков в нынешнем чемпионате.
Украинский форвард Роман Яремчук на 50-й минуте отправил мяч в ворота, но гол отменили из-за офсайда. Игрок провел на поле 89 минут.
Чемпионат Португалии. 8-й
Бенфика - Портимоненсе 0:1
Гол: Поссиньоло, 66
Источник — Sport.ua
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