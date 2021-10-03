Вице-президент Металлиста: «В УПЛ у нас будет бюджет на уровне грандов»

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников уверен, что в случае выхода в УПЛ клуб сможет конкурировать с «Динамо» и «Шахтером» в плане бюджета.

«Александр Ярославский готов инвестировать в клуб разумные деньги, чтобы воплотить те цели и задачи, которые он поставил после возвращения. Главная из них - попадание «Металлиста» в еврокубки. У нас хороший бюджет, но мы аккуратно относимся к финансам. Мы не делаем дорогостоящих трансферов. Для уровня Первой лиги мы собрали качественный коллектив. Я надеюсь, что мы решим задачу выхода в УПЛ».

«Поймите, это - тот самый «Металлист» Ярославского. Просто так сложилось, что мы находимся в Первой лиге. Если мы выйдем в УПЛ, то будем конкурентны с нашими грандами, и в плане бюджета тоже».

«Александр Владленович вкладывает большие деньги и в реконструкцию инфраструктуры. Что самое важное для клуба - идет процесс восстановления полей детской академии», — сказал Красников.