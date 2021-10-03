ВИДЕО. Красиво убрал на замахе. Громов завершил комбинацию Зари

В матче чемпионата Украины «Заря» - «Десна» хозяева установили окончательный счет 2:0 после того, как Артем Громов красиво завершил комбинацию партнеров.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Десна говорит спасибо что не 4-0... Жаль что не вкладывают деньги в Зарю и команда точится на месте...
Десна говорит спасибо что не 4-0... Жаль что не вкладывают деньги в Зарю и команда точится на месте...
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.