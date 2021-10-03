ВИДЕО. Красиво убрал на замахе. Громов завершил комбинацию Зари

Громов оформил гол во втором тайме

  • 03.10.2021 18:59
  • 788 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Красиво убрал на замахе. Громов завершил комбинацию Зари
© zarya-lugansk.com

В матче чемпионата Украины «Заря» - «Десна» хозяева установили окончательный счет 2:0 после того, как Артем Громов красиво завершил комбинацию партнеров.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Real20
    online
    Real20, 03.10.2021 19:36
    -1
    gajvir, 03.10.2021 19:15
    Ніхто нічого не требує , але Зоря в Європі таке гівнищееее!!!!!!!!
    Десна ,Днепр , Ворскла будут еще позорнее в ЛЕ
    Ссылка
    gajvir
    gajvir, 03.10.2021 19:15
    -1
    Andriy_Illyashenko, 03.10.2021 19:09
    - Заря очередной раз укатывает своего конкурента. А есть люди которые на полном серьезе требуют в ЕК Десну Ворсклу или фейковый Днепр...
    Десна говорит спасибо что не 4-0... Жаль что не вкладывают деньги в Зарю и команда точится на месте...
    Ніхто нічого не требує , але Зоря в Європі таке гівнищееее!!!!!!!!
    Ссылка
    Andriy_Illyashenko
    Andriy_Illyashenko, 03.10.2021 19:09
    0
    - Заря очередной раз укатывает своего конкурента. А есть люди которые на полном серьезе требуют в ЕК Десну Ворсклу или фейковый Днепр...
    Десна говорит спасибо что не 4-0... Жаль что не вкладывают деньги в Зарю и команда точится на месте...
    Ссылка
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