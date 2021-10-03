Что придумали Луческу и Де Дзерби? Составы на матч Динамо - Шахтер

В 19:30 стартует матч 10-го тура УПЛ между «Динамо» и «Шахтером». Киевляне лидируют в таблице, опережая соперника на 3 очка.

Это будет вторая встреча Мирчи Луческу и Роберто Де Дзерби за последнее время. Первая завершилась победой «Шахтера» 3:0 в матче за Суперкубок Украины.

В составе киевлян отметим отсутствие Виталия Миколенко, а также выход в старте Витиньо.

Динамо: Бущан, Кендзера, Сирота, Забарный, Караваев, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Де Пена, Витиньо, Цыганков

В запасе: Бойко, Шабанов, Тымчик, Гармаш, Андриевский, Леднев, Супряга, Антюх, Шкурин

Шахтер: Пятов, Додо, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Степаненко, Майкон, Алан Патрик, Соломон, Марлос, Педриньо

В запасе: Трубин, Бондарь, Корниенко, Конопля, Маркос Антонио, Тете, Мудрик, Судаков, Сикан