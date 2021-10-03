Что придумали Луческу и Де Дзерби? Составы на матч Динамо - Шахтер

Топ-матч первого круга УПЛ

  • 03.10.2021 18:41
  • 3408 просмотров
  • 11 комментариев
Что придумали Луческу и Де Дзерби? Составы на матч Динамо - Шахтер
© shakhtar.com

В 19:30 стартует матч 10-го тура УПЛ между «Динамо» и «Шахтером». Киевляне лидируют в таблице, опережая соперника на 3 очка.

Это будет вторая встреча Мирчи Луческу и Роберто Де Дзерби за последнее время. Первая завершилась победой «Шахтера» 3:0 в матче за Суперкубок Украины.

В составе киевлян отметим отсутствие Виталия Миколенко, а также выход в старте Витиньо.

Динамо: Бущан, Кендзера, Сирота, Забарный, Караваев, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Де Пена, Витиньо, Цыганков

В запасе: Бойко, Шабанов, Тымчик, Гармаш, Андриевский, Леднев, Супряга, Антюх, Шкурин

Шахтер: Пятов, Додо, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Степаненко, Майкон, Алан Патрик, Соломон, Марлос, Педриньо

В запасе: Трубин, Бондарь, Корниенко, Конопля, Маркос Антонио, Тете, Мудрик, Судаков, Сикан

Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    cooperchack
    cooperchack, 03.10.2021 18:59
    0
    Удачи Киевлянам!
    Ссылка
    Обижающийся из Бергамо
    Обижающийся из Бергамо, 03.10.2021 18:59
    +1
    У Витя и Витинью вам надо Педро и Педринью
    Ссылка
    Holiday
    online
    Holiday, 03.10.2021 18:58
    -1
    Составы, как составы. Ведь сегодня будет шахматная партия.
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 03.10.2021 18:58
    +1
    Ёкарный Бабай, 03.10.2021 18:58
    Витиньо против Педриньо
    Ага новое противостояние
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 03.10.2021 18:58
    0
    Удачи Шахтёр, удачи лучшие!
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 03.10.2021 18:58
    +2
    Roger, 03.10.2021 18:51
    Буяльский же вроде как травмирован
    Подлечился
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 03.10.2021 18:58
    +2
    Calm, 03.10.2021 18:48
    Придумали играть без форвардов
    Витиньо против Педриньо
    Ссылка
    yuriyy_koval
    online
    yuriyy_koval, 03.10.2021 18:54
    +1
    New Zealander, 03.10.2021 18:52
    Пипец. А что с Исмаили опять? По статистике когда Матвиенко играет на позиции Исмаили, то - быть беде
    Миколенка теж немає, без основних лз обох команд, буде цікаво.
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 03.10.2021 18:52
    -2
    Пипец. А что с Исмаили опять? По статистике когда Матвиенко играет на позиции Исмаили, то - быть беде
    Ссылка
    Roger
    online
    Roger, 03.10.2021 18:51
    0
    Буяльский же вроде как травмирован
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 03.10.2021 18:48
    0
    Придумали играть без форвардов
    Ссылка
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