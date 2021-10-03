Юрченко против своей бывшей команды. Составы на матч Заря - Десна

В одном из важнейших матчей 10-го тура УПЛ «Заря» примет «Десну». Отметим в составе гостей хавбека Владлена Юрченко, который только на днях перебрался в черниговскую команду.
Матч начнется в 17:00.
Заря: Мацапура, Фаворов, Имереков, Цвек, Хомченовский, Назарина, Громов, Кочергин, Булеца, Кабаев, Аллахьяр
В запасе: Жилкин, Руфати, Снурницын, Казаков, Кристиан, Лунев, Фримпонг, Шахаб, Гладкий
Десна: Литовка, Жук, Ковтун, Домбровский, Селин, Завийский, Картушов, Болбат, Калитвинцев, Арвеладзе, Безбородько
В запасе: Мысак, Сафронов, Масалов, Шевцов, Юрченко, Дегтярев, Будковский
Источник — Sport.ua
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