Юрченко против своей бывшей команды. Составы на матч Заря - Десна

Хавбек может сыграть против своей бывшей команды

  • 03.10.2021 16:12
  • 851 просмотр
  • 1 комментарий
Юрченко против своей бывшей команды. Составы на матч Заря - Десна
© desna.football

В одном из важнейших матчей 10-го тура УПЛ «Заря» примет «Десну». Отметим в составе гостей хавбека Владлена Юрченко, который только на днях перебрался в черниговскую команду.

Матч начнется в 17:00.

Заря: Мацапура, Фаворов, Имереков, Цвек, Хомченовский, Назарина, Громов, Кочергин, Булеца, Кабаев, Аллахьяр

В запасе: Жилкин, Руфати, Снурницын, Казаков, Кристиан, Лунев, Фримпонг, Шахаб, Гладкий

Десна: Литовка, Жук, Ковтун, Домбровский, Селин, Завийский, Картушов, Болбат, Калитвинцев, Арвеладзе, Безбородько

В запасе: Мысак, Сафронов, Масалов, Шевцов, Юрченко, Дегтярев, Будковский

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    sergrey4
    sergrey4, 03.10.2021 17:24
    0
    Хотел куда-лучше, а получилось куда-нибудь.
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