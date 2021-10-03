Первое поражение. ПСЖ неожиданно проиграл Ренну

В матче 9-го тура чемпионата Франции ПСЖ на выезде проиграл «Ренну» со счетом 0:2. Для парижан это первое поражение в нынешнем сезоне.
ПСЖ продолжает уверенно лидировать, набрав 24 очка.
Чемпионат Франции. 9-й тур
Ренн - ПСЖ 2:0
Голы: Лаборд, 45, Тайт, 46
Ренн: Гомис, Траоре, Омари, Агерд, Мелинг, Мартин (Сантамария, 75), Тайт, Сулемана, Буриго (Ассиньон, 75), Лаборд, Террье (Гирасси, 75)
ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Кимпемб, Мендеш, Гуйе (Эррера, 75), Верратти (Вейналдум, 77), Ди Мария, Неймар (Икарди, 75), Месси, Мбаппе
Источник — Sport.ua
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