9-й тур
Ренн
2 : 0
ПСЖ
03.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Первое поражение. ПСЖ неожиданно проиграл Ренну

Парижане уступили на выезде

  • 03.10.2021 15:53
  • 2413 просмотров
  • 5 комментариев
Первое поражение. ПСЖ неожиданно проиграл Ренну
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 9-го тура чемпионата Франции ПСЖ на выезде проиграл «Ренну» со счетом 0:2. Для парижан это первое поражение в нынешнем сезоне.

ПСЖ продолжает уверенно лидировать, набрав 24 очка.

Чемпионат Франции. 9-й тур

Ренн - ПСЖ 2:0
Голы: Лаборд, 45, Тайт, 46

Ренн: Гомис, Траоре, Омари, Агерд, Мелинг, Мартин (Сантамария, 75), Тайт, Сулемана, Буриго (Ассиньон, 75), Лаборд, Террье (Гирасси, 75)

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Кимпемб, Мендеш, Гуйе (Эррера, 75), Верратти (Вейналдум, 77), Ди Мария, Неймар (Икарди, 75), Месси, Мбаппе

Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    padlo95
    online
    padlo95, 03.10.2021 17:21
    +1
    Тут глядя на состав ПСЖ охренеть можно....
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    cooperchack
    cooperchack, 03.10.2021 16:57
    +1
    Если тренер не возьмёт ЛЧ уберут мне кажется
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    Burevestnik
    Burevestnik, 03.10.2021 16:39
    0
    звьозды обоср....ь.
    Ссылка
    stopor2016
    stopor2016, 03.10.2021 16:21
    -2
    Holiday, 03.10.2021 16:01
    Так у Ренна ещё один Траоре
    А в ПСЖ - ніхто не оре ...
    Ссылка
    Holiday
    online
    Holiday, 03.10.2021 16:01
    -2
    Так у Ренна ещё один Траоре
    Ссылка
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