Евгений КРАСНИКОВ: «Болельщики Металлиста — лучшие в Украине»

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников рассказал о своем видении фанатского скандала в Кривом Роге с участием болельщиков «Металлиста».

- Люди, которые приехали в Кривой Рог — это действительно болельщики «Металлиста». Они приехали поддержать команду за свой счет. Нашим фанатам не понравились условия, в которых они находились на стадионе, а именно — заградительные решетки, установленные на их секторе. О ситуации узнало руководство «Металлиста», и выразило недовольство по поводу отношения к своим болельщикам. Наши болельщики — лучшие в Украине. Они подтверждают это своей посещаемостью наших матчей и атмосферой на стадионе.

- Эта ситуация может в какой-то мере натянуть отношения между «Металлистом» и «Кривбассом»?

- Не думаю. Это рабочие моменты. Мы разберемся, и все будет нормально, но мы за своих болельщиков обязаны вступиться, чтобы в следующий раз такого не повторилось. Руководство «Кривбасса» заявляет, что болельщикам были предоставлены отличные условия, но тот кто там был, видел что это не так.