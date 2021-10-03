Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Динамо и Шахтер хорошо изучили друг друга»

Специалист поделился ожиданиями от поединка 10-го тура УПЛ

  • 03.10.2021 13:12
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Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Динамо и Шахтер хорошо изучили друг друга»
© ФК Динамо Киев. Владимир Езерский

Накануне поединка чемпионата Украины между «Динамо» и «Шахтером» своим мнением о противостоянии принципиальных соперников поделился наставник сборной Украины U-19 Владимир Езерский, который в свое время выступал за обе команды:

- Наверное, все болельщики, в том числе и я, с нетерпением ожидают этой игры. В прошлом сезоне была настоящая интрига в чемпионате, кроме того, обе команды участвуют в Лиге чемпионов. Прошлый год был за «Динамо» во всех турнирах, и конечно, команда с такими амбициями, как «Шахтер», мечтает вернуть себе все трофеи. Плюс, команду возглавил новый тренер, состав пополнился хорошими исполнителями. Была проведена качественная селекция, и сейчас мы видим совсем другой «Шахтер», чем в прошлом году. Эмоции, которые бушевали и на трибунах, и на поле, и на скамейке запасных обеих команда во время предыдущей встречи этих команд в Суперкубке, добавляют вкуса предстоящей игре.

- В Суперкубке «Шахтер» уверенно победил «Динамо». Будет ли, по вашему мнению, воскресный поединок похожим на эту игру?
- Суперкубок - это уже история. Уверен, что такая легкая игра для «Шахтера» уже не повторится. На данный момент команды настолько хорошо изучили друг друга, что в матчах между ними, кроме тактических заготовок, будет важно, кто первым забьет. Команда, которая повела в счете, или развивает свое преимущество, или просто доводит игру до победы. Встречаются две амбициозные и достаточно молодые команды, поэтому матч будет интересным.

- Повлияют ли результаты еврокубковых матчей, состоявшихся в середине недели, на моральное состояние и настрой игроков?
- Конечно, когда команда побеждает, психологическое состояние намного лучше. Но в обеих командах футболисты - профессионалы, как и тренеры, и они прекрасно знают, как переключаться с поражения на победы. Конечно, результаты матчей Лиги чемпионов могут повлиять на состояние игроков, но мне кажется, на такие матчи их не нужно особенно настраивать.

- У «Шахтера» травмировался Траоре, у «Динамо» под вопросом участие в матче Буяльского. Насколько это ощутимые потери для команд?
- Конечно, Траоре и Буяльский - важные игроки для своих команд. Но и в «Динамо», и в «Шахтере» есть много достойных футболистов, которые могут их заменить. Присутствует здоровая конкуренция, поэтому не думаю, что их отсутствие серьезно скажется на предстоящей игре.

Источник — ФК Динамо Киев

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