Александр ПАЛЯНИЦА: «У Динамо аховое положение с форвардами»

Специалист поделился ожиданиями от поединка киевской команды с донецким «Шахтером»

  • 03.10.2021 12:51
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  • 1 комментарий
Александр ПАЛЯНИЦА: «У Динамо аховое положение с форвардами»
© ФК Динамо Киев

Экс-нападающий национальной сборной Украины Александр Паляница рассказал, кому он отдает предпочтение в этом поединке «Динамо» и «Шахтера».

«В последнее время «Динамо», в отличие от «Шахтера», чаще огорчает своих болельщиков. Чего только стоят разгромы от «горняков» в Суперкубке Украины и от «Баварии» — в групповом турнире Лиге чемпионов. На мой взгляд, это все следствие пассивности киевлян на трансферном рынке, я не вижу усиления в кадровом вопросе. Отсюда и провальные выступления в поединках, где для достижения результата нужно продемонстрировать высокое мастерство.

В отличие от «Динамо», селекционеры «Шахтера» ударно поработали, пригласив целую группу талантливых исполнителей и, что важно, молодых.

Думаю, что на сегодняшний момент «Шахтер» выглядит предпочтительнее, разве, что на боевитости «горняков» может сказаться отсутствие травмированного Лассины Траоре — сильнейшего нападающего в чемпионате УПЛ.

Скорее всего, подопечным Роберто Де Дзерби придется больше атаковать из глубины поля.

А вот у «Динамо» с нападающими — аховое положение. На мой взгляд, появление полузащитника Дениса Гармаша на острие атаки — это от безысходности.

Очень многое будет зависеть от того, на каком тактическом плане остановит свой выбор рулевой киевлян Mирча Луческу, может захочет сыграть от обороны. Ведь в стратегическом аспекте ничья устроит динамовцев, позволив им не только сохранить первое место, но и комфортный отрыв от «горняков», — считает Паляница.

Поединок «Динамо» — «Шахтер» состоится 3 октября в 19:30.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(5 голосов)

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Комментарии
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    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 03.10.2021 13:11
    -2
    паховое положение
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