Артем ДОВБИК: «Бил немного наудачу»

Форвард Артем Довбик прокомментировал свой гол в ворота «Львова». Гол-красавец стал решающим в противостоянии этих команд.
«Бил осознанно, потому что понимал, в штрафной никого не было, поэтому бил немного наудачу. Хорошо, что так получилось. Красивый гол. Так выходит, что «Львову» получаются красивые голы. Поле немного тяжелое. Мы сбились на игру в длинные передачи. Это нам помешало. Главное — забрали три очка», — считает Довбик.
Источник — Футбол 1/2/3
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