Оуэн ХАРГРИВЗ: «Алекс Фергюсон не простил бы Фреду такой ошибки»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Оуэн Харгривз раскритиковал хавбека «красных дьяволов» Фреда, известного в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», за ошибку в поединке АПЛ против «Эвертона».

Накануне бразилец дважды проиграл в единоборствах игроку «ирисок» Демараю Грею, чем позволил сопернику провести контратаку и забить мяч. По этой причине МЮ потерял очки на «Олд Траффорд», сыграв вничью 1:1.

«Никогда этот гол не должен был произойти. Это то, за что ему платят деньги. Поэтому Фред должен работать в зоне – не давать случаться таким голам. Я бы принял это на свой счет».

«У него две ошибки в этом сезоне, и оба раза команда теряла очки. Этого не может быть. Сэр Алекс такого не прощал, у него футболист месяц бы не играл после подобного. Фред обязан выигрывать такие подборы. Если же он их проигрывает, нужно сбивать игрока», - сказал Харгривз.

В нынешнем сезоне АПЛ на счету Фреда 6 матчей, в которых он забил 1 мяч.