23-летний украинец забил дебютный гол в чемпионате Болгарии

Евгений Сердюк играет за клуб «Черно Море»

  • 03.10.2021 11:02
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  • 1 комментарий
23-летний украинец забил дебютный гол в чемпионате Болгарии
© ФК Черно Море

Украинский футболист Евгений Сердюк сыграл в матче 10-го тура Первой лиги Болгарии. 23-летний форвард выступает за клуб «Черно Море».

Сердюк отметился голом в матче с командой «Арда» и помог своему клубе победить со счетом 3:0. Для Сердюка это дебютный мяч в чемпионате Болгарии.

Отметим, что за свою карьеру Евгений Сердюк играл за португальские клубы «Боавишта», «Фатима» и «Каза Пия». В «Черно Море» он перебрался в сентябре.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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    rosti79
    rosti79, 03.10.2021 11:09
    0
    в зборную!
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