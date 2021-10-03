23-летний украинец забил дебютный гол в чемпионате Болгарии

Украинский футболист Евгений Сердюк сыграл в матче 10-го тура Первой лиги Болгарии. 23-летний форвард выступает за клуб «Черно Море».

Сердюк отметился голом в матче с командой «Арда» и помог своему клубе победить со счетом 3:0. Для Сердюка это дебютный мяч в чемпионате Болгарии.

Отметим, что за свою карьеру Евгений Сердюк играл за португальские клубы «Боавишта», «Фатима» и «Каза Пия». В «Черно Море» он перебрался в сентябре.