23-летний украинец забил дебютный гол в чемпионате Болгарии

Украинский футболист Евгений Сердюк сыграл в матче 10-го тура Первой лиги Болгарии. 23-летний форвард выступает за клуб «Черно Море».
Сердюк отметился голом в матче с командой «Арда» и помог своему клубе победить со счетом 3:0. Для Сердюка это дебютный мяч в чемпионате Болгарии.
Отметим, что за свою карьеру Евгений Сердюк играл за португальские клубы «Боавишта», «Фатима» и «Каза Пия». В «Черно Море» он перебрался в сентябре.
Источник — Sport.ua
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