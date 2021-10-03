Евгений ПОДЛЕПЕНЕЦ: «Игра получилась тяжелой»

Футболист «Металлиста» подвел итоги матча с «Нивой» (2:1).

  • 03.10.2021 09:53
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Евгений ПОДЛЕПЕНЕЦ: «Игра получилась тяжелой»
© ФК Металлист. Евгений Подлепенец

Полузащитник «Металлиста» Евгений Подлепенец прокомментировал матч с «Нивой» (2:1).

— Евгений, с победой, с голом! Тяжелая игра получилась, не правда ли?
— Спасибо! Да, игра получилась тяжелая, напряженная. Мне кажется, сами довели до этого, не реализовали множество своих моментов. Много передач, но не было завершающего паса. Рад, что забил. Перед этим еще и привез в свои ворота… Так сказать, исправился.

— Почему считаешь, что привез?
— Обрезался, нельзя так возле своей штрафной. Я это сделал...

— Ты сказал, что не хватало последнего паса. Тем не менее, в атаке, после которой счет сравнялся, передача на тебя с фланга получилась что надо.
— Очень хорошая атака получилась. Вбросили аут, я сумел зацепиться, перевести на Горбунова, сам побежал, он меня увидел и навесил.

— Очень смело играл соперник, согласен?
— Достойная команда, не зря она в верхней части турнирной таблицы.

— «Металлист» обычно прибавляет во втором тайме. Почему, на твой взгляд, на этот раз было не так?
— Сейчас я даже не скажу. С тренерским штабом разберем это все и сделаем выводы. Есть над чем поразмыслить.

— Самая сложная игра в сезоне?
— Не сказал бы, что самая. Но было непросто. Тем не менее, взяли три очка, поэтому настроение неплохое.

Источник — ФК Металлист

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