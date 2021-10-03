Юрий МОРОЗ: «Установка была — выиграть»

Главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз прокомментировал поражение свой команды в мачте против Колоса (1:2).

«Удовлетворен игрой, но не удовлетворен результатом. Ребята сегодня управляли игрой, старались, доминировали, комбинировали, на футбольном поле была хорошая двигательная активность. Прессинговали, но увы. Установка была - выиграть. То, что ребята бегут, создают моменты у чужих ворот... Опять же настораживает контроль при игре в обороне, индивидуальные ошибки приводят ко взятию ворот», — отметил Мороз.