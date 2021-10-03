Иван ГЕЦКО: «Игра Динамо меня насторожила»

Бывший форвард сборной Украины Иван Гецко поделился ожиданиями от поединка 10-го тура УПЛ «Динамо» — «Шахтер».

«В последнее время игра «Динамо» меня насторожила. Имею в виду поединки с «Шахтером» в Суперкубке Украины, где они потерпели крупное поражение (0:3), и разгром от Баварии (0:5) в групповом турнире Лиги чемпионов. Динамовцы раньше мало забивали, но держали свои ворота на замке, теперь же — прицел не исправили, однако начали много пропускать. Кстати, в поединке за Суперкубок Украины у киевлян куда-то улетучилась мотивация, хотя раньше именно этим они отличались в сражениях с горняками. И если они снова будут действовать так безалаберно, то, убежден, разгрома им не избежать. Хотя не исключено, что на игре Шахтера может сказаться отсутствие травмированного лидера нападения Лассины Траоре. Рулевому дончан Роберто Де Дзерби придется хорошенько подумать, кого выдвинуть на острие атаки», — считает Гецко.