Иван ГЕЦКО: «Игра Динамо меня насторожила»

Специалист поделился ожиданиями от поединка киевской команды с донецким «Шахтером»

  • 03.10.2021 09:26
  • 290 просмотров
  • 1 комментарий
Иван ГЕЦКО: «Игра Динамо меня насторожила»
© ФК Динамо Киев

Бывший форвард сборной Украины Иван Гецко поделился ожиданиями от поединка 10-го тура УПЛ «Динамо» — «Шахтер».

«В последнее время игра «Динамо» меня насторожила. Имею в виду поединки с «Шахтером» в Суперкубке Украины, где они потерпели крупное поражение (0:3), и разгром от Баварии (0:5) в групповом турнире Лиги чемпионов. Динамовцы раньше мало забивали, но держали свои ворота на замке, теперь же — прицел не исправили, однако начали много пропускать. Кстати, в поединке за Суперкубок Украины у киевлян куда-то улетучилась мотивация, хотя раньше именно этим они отличались в сражениях с горняками. И если они снова будут действовать так безалаберно, то, убежден, разгрома им не избежать. Хотя не исключено, что на игре Шахтера может сказаться отсутствие травмированного лидера нападения Лассины Траоре. Рулевому дончан Роберто Де Дзерби придется хорошенько подумать, кого выдвинуть на острие атаки», — считает Гецко.

Источник — zbirna.com

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 03.10.2021 09:43
    -1
    а в шубных матчах с александрией и рухом всё норм было? эти дырявые эксперты
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности