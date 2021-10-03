Иван ГЕЦКО: «В важных поединках Динамо очень тяжело даются голевые моменты»

Экс-форвард сборной Украины Иван Гецко поделился своими ожиданиями от матча между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером».

«Думаю, что крупные поражения от «Шахтера» в Суперкубке Украины и от «Баварии» в групповом турнире Лиги чемпионов все же, сказались на психологическом состоянии динамовцев. Посмотрим, умеют ли подопечные Mирчи Луческу держать удар. Если они снова не продемонстрируют желания прыгнуть выше головы, то им очередного разгрома от «горняков» не избежать. Хотя, припоминается, именно динамовцы раньше всегда отличались мотивацией в сражениях с «Шахтером», но недавно в Суперкубке Украины уже произошел сбой.

Кстати, в последнее время начала барахлить и динамовская оборона, в начале сезона действовавшая довольно слаженно. Правда, в воскресенье киевским защитникам будет проще отбиваться из-за отсутствия травмированного лидера нападения донетчан Лассины Траоре. Однако, им не стоит успокаиваться, у «горняков» есть кому забивать, особенно если будут проходить пасы вразрез. А вот чемпиону в важных поединках очень тяжело даются голевые моменты, не говоря уже об их реализации. Вспомним матчи с «Бенфикой», «Шахтером», «Баварией».

Все же, думаю, что Mирча Луческу скрупулезно поработал над ошибками и динамовцы снова предстанут боеспособной командой. Тогда нас ждет битва принципиальных соперников, в которой сложно кому-то отдать предпочтение», – сказал Гецко.

Поединок «Динамо» - «Шахтер» состоится 3 октября и начнется в 19.30.