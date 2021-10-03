Коронавирусная преграда. Соболенко не выступит на турнире в Индиан-Уэллсе

Белорусская теннисистка Арина Соболенко не сможет выступить на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс. Вторая ракетка мира сдала положительный тест на коронавирус.
«К сожалению, в Индиан-Уэллс я сдала положительный тест и не смогу выступить. Отправилась на изоляцию, где буду находиться, пока врачи не разрешат выйти. Пока чувствую себя нормально, но очень грустно, что не смогу сыграть в этом году», – написала Соболенко.
Источник — Sport.ua
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