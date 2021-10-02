Металлист 1925 – Минай. Прогноз на матч Андрея Воробья

Прогноз эксперта на матч чемпионата Украины

  • 02.10.2021 23:35
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Металлист 1925 – Минай. Прогноз на матч Андрея Воробья
© ФК Металлист 1925

Экс-форвард сборной Украины и «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч 10-го тура УПЛ «Металлист 1925» – «Минай».

«В прошлом туре «Металлист 1925» победил «Десну» со счетом 2:1. «Минай» проиграл на своем поле «Львову» (1:2).

В турнирной таблице Премьер-лиги Украины харьковчане с 10 очками идут на 11-м месте. Закарпатцы занимают 15-е место, набрав 6 баллов. 

Судя по предыдущим результатам «Металлиста 1925», можно сказать, что харьковская команда вылезла из ямы. У харьковчан было тяжелое турнирное положение. В особенности после того, как в четырех поединках кряду против сильных соперников они проиграли. «Металлист 1925» уступил «Шахтеру», «Ворскле», «Днепру-1» и «Динамо». Но вот уже два тура кряду харьковчане набирают очки. Они со «Львовом» сыграли вничью 0:0 и «Десну» победили со счетом 2:1. «Минай», наоборот, свое турнирное положение ухудшил. Также пост главного тренера закарпатской команды покинул Василий Кобин. В коллективе происходят пертурбации. И тут приход нового тренера либо встряхнет команду, либо нет. 

В этом матче я предпочтение отдаю все-таки «Металлисту 1925». Я думаю, харьковская команда выиграет этот матч и улучшит свое турнирное положение», - сказал Воробей.  

Матч «Металлист 1925» – «Минай» состоится 3-го октября. Начало встречи в 17:00.

Андрей Воробей – бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины. Лучший бомбардир чемпионата Украины сезона 2000/2001. Трехкратный чемпион и обладатель Кубка Украины.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Андрій Воробей, Sport.ua

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