Осасуна вырвала победу над Райо Вальекано, Мальорка одолела Леванте

Состоялись три матча чемпионата Испании.
«Осасуна» и «Мальорка» одержали победы в матчах против «Райо Вальекано» и «Леванте». «Кадис» и «Валенсия» расписали мировую.
Чемпионат Испании. 8-й тур
«Осасуна» – «Райо Вальекано» – 1:0
Гол: 1:0 – 90+1 Санчес.
«Мальорка» – «Леванте» – 1:0
Гол: 1:0 – 74 Анхель Родригес.
«Кадис» – «Валенсия» – 0:0
Источник — Sport.ua
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