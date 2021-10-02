Аталанта - Милан. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 7-го тура итальянской Серии А «Аталанта» – «Милан».

«В предыдущем матче чемпионата Италии «Аталанта» сыграла вничью 2:2 с «Интером». Затем в матче Лиги чемпионов бергамаски победили дома «Янг Бойз» (1:0). «Милан» после победы над «Специей» (2:1) в Серии А в поединке Лиги чемпионов уступил «Атлетико» (1:2).

В турнирной таблице Серии А «Аталанта» с 11 очками идет седьмой. «Милан» находится на второй позиции с 16 баллами в активе.

122 раза встречались между собой эти команды. 54 раза выиграли «россонери», 25 встреч завершились победами команды из Бергамо, еще в 43 поединках соперники расписывали мировые.

«Аталанта» и «Милан» встретятся в очном противостоянии после поединков в еврокубках. Это будет очень интересная игра претендентов на высокие места в итальянской Серии А. Поставлю на то, что в этом матче будет результативная ничья», - сказал Бартулович.

Матч «Аталанта» – «Милан» состоится 3-го октября. Начало встречи в 21:45.