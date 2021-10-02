Ливерпуль – Манчестер Сити. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Эксперт дал прогноз на матч АПЛ

  • 02.10.2021 21:53
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Ливерпуль – Манчестер Сити. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 7-го тура Премьер-лиги Англии «Ливерпуль» – «Манчестер Сити».

«В предыдущем туре АПЛ «Ливерпуль» сыграл в результативную ничью 3:3 с «Брентфордом». Затем в поединке Лиги чемпионов с участием «мерсисайдцев» было также забито шесть мячей. Команда Юргена Клоппа разгромно победила на выезде «Порту» (5:1). «Ман Сити» после победы над «Челси» (1:0) в матче АПЛ уступил в Париже ПСЖ (0:2).

В турнирной таблице АПЛ «мерсисайдцы» с 14 очками идут на втором месте. «Горожане» с 13 баллами в активе находятся на шестой позиции.

189 раз встречались между собой эти соперники. Статистика на стороне «Ливерпуля», который победил в 91 встрече. 48 матчей завершились победой «Ман Сити» и еще в 50 поединках была зафиксирована ничья.

Обе команды играют после еврокубков. Думаю, в этом матче может быть результативная ничья», - сказал Бартулович.

Матч «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» состоится 3-го октября. Начало встречи в 18:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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