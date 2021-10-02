Заря – Десна. Прогноз на матч Андрея Воробья

Эксперт дал прогноз на матч УПЛ

  • 02.10.2021 21:35
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Заря – Десна. Прогноз на матч Андрея Воробья
© desna.football

Экс-форвард сборной Украины и «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч 10-го тура УПЛ «Заря» – «Десна».

«Заря» в прошлом туре победила со счетом 4:0 «Днепр-1», но уступила в матче Лиги конференций «Роме» (0:3). «Металлист 1925» сумел в Чернигове победить «Десну» (2:1).

В турнирной таблице УПЛ луганчане с 17 очками идут шестыми. Черниговцы находятся по соседству, а именно на 7-й позиции с 16 баллами в активе.

Здесь я предпочтение отдаю «Заре». Хотя после «Ромы» луганская команда будет немного уставшая и морально подавлена после поражения от римлян со счетом 0:3. «Десна» сейчас показывает не очень хорошие результаты, а «Заря» на протяжении нескольких матчей в УПЛ выглядит неплохо.

Много мячей «Заря» забивает. Луганчане «Черноморец» со счетом 3:0 обыграли, а «Днепр-1» они победили со счетом 4:0. В принципе, я думаю, более-менее уверенно «Заря» должна обыграть днепрян. Мне кажется, это может быть победа «Зари» с разницей где-то в два гола», - сказал Воробей.  

Матч «Заря» – «Десна» состоится 3-го октября. Начало встречи в 17:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Андрій Воробей, Sport.ua

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