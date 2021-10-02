Верес – Александрия. Прогноз на матч Андрея Воробья

Прогноз эксперта на матч чемпионата Украины

  • 02.10.2021 21:50
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Верес – Александрия. Прогноз на матч Андрея Воробья
© ФК Александрия

Экс-форвард сборной Украины и «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч 10-го тура УПЛ «Верес» – «Александрия».

«В предыдущем туре «Верес» проиграл «Шахтеру» (1:4), а «Александрия» победила в поединке с «Мариуполем» (2:1). 
Команда из Ровно с 11 очками идет десятой в турнирной таблице УПЛ. Александрийцы, набрав 17 баллов, расположились на 5 позиции.

Интересная игра будет в том плане, что «Верес» дома еще не проигрывал и в принципе добивался неплохих результатов. «Александрия» сейчас набрала неплохой ход. «Верес» после поражения от «Шахтера» будет немножко злым. Я думаю, в этом матче может быть ничья 1:1. Команды примерно равны. Да, турнирное положение «Александрии» сейчас немного лучше, но, учитывая, что «Верес» неплохо дома играет (у них в основном ничьи и победы), счет будет, наверное, ничейный и, возможно, 1:1», - сказал Воробей. 

Матч «Верес» – «Александрия» состоится 3-го октября. Начало встречи в 14:00.

Андрей Воробей – бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины. Лучший бомбардир чемпионата Украины сезона 2000/2001. Трехкратный чемпион и обладатель Кубка Украины.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Андрій Воробей, Sport.ua

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