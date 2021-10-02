ЙОВИЧЕВИЧ: «Рады, что Пихаленок и Довбик едут в сборную Украины. Это имидж»

Наставник оценил непростую победу в матче УПЛ

  • 02.10.2021 19:57
  • 250 просмотров
  • 1 комментарий
ЙОВИЧЕВИЧ: «Рады, что Пихаленок и Довбик едут в сборную Украины. Это имидж»
© scdnipro1.com.ua

Наставник «Днепра-1» Игор Йовичевич оценил победу 1:0 в матче УПЛ против «Львова».

«Очень устали после такого боевого матча. Поле мешало показать еще более качественный футбол. Фантастический гол Довбика получился, и это дало возможность спокойнее открыть матч. У соперника были свои моменты, как и у нас. Возможно, не самая красивая игра, но три очка есть. Поле такое, что Пихаленок и Джурасек не могли нормально принять мяч. С таким полем тяжело».

«Очень рады, что и Довбик, и Пихаленок поедут в сборную Украину. Имидж клуба растет. Плюс ряд игроков в юношескую и молодежную сборную поедут».

«Могла быть ничья, но и Довбик имел свои моменты еще. Мы должны выигрывать такие матчи, где соперник ниже в таблице», - сказал Йовичевич.

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
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    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 02.10.2021 20:11
    0
    Пихалёнок, ещё один сборник с марика. давайте подсчитаем сколько сборников со львова и миная вызывали всего раз
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