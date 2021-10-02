ЙОВИЧЕВИЧ: «Рады, что Пихаленок и Довбик едут в сборную Украины. Это имидж»

Наставник «Днепра-1» Игор Йовичевич оценил победу 1:0 в матче УПЛ против «Львова».

«Очень устали после такого боевого матча. Поле мешало показать еще более качественный футбол. Фантастический гол Довбика получился, и это дало возможность спокойнее открыть матч. У соперника были свои моменты, как и у нас. Возможно, не самая красивая игра, но три очка есть. Поле такое, что Пихаленок и Джурасек не могли нормально принять мяч. С таким полем тяжело».

«Очень рады, что и Довбик, и Пихаленок поедут в сборную Украину. Имидж клуба растет. Плюс ряд игроков в юношескую и молодежную сборную поедут».

«Могла быть ничья, но и Довбик имел свои моменты еще. Мы должны выигрывать такие матчи, где соперник ниже в таблице», - сказал Йовичевич.