7-й тур
Боруссия Д
2 : 1
Аугсбург
02.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Вольфсбург в меньшинстве проиграл Боруссии М, победа Боруссии Д

«Штутгарт» и «Фрайбург» выиграли свои матчи

  • 02.10.2021 18:56
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Вольфсбург в меньшинстве проиграл Боруссии М, победа Боруссии Д
© ФК Боруссия Дортмунд

Состоялись четыре матча седьмого тура чемпионата Германии по футболу.
 
«Боруссия Д» в домашних стенах одолела «Аугсбург», «Вольфсбург» в меньшинстве проиграл «Боруссии М»,  «Штутгарт» разобрался с «Хоффенхаймом», а «Герта» уступила «Фрайбургу».
 
Чемпионат Германии. 7-й тур
 
«Боруссия Д» – «Аугсбург» – 2:1
Голы: 1:0 – 10, пенальти Геррейру, 1:1 – 35 Зекири, 2:1 – 51 Брандт.
 
«Вольфсбург» – «Боруссия М» – 1:3
Голы: 0:1 – 5 Эмболо, 0:2 – 7 Хофманн, 1:2 – 24 Вальдшмидт, 1:3 – 95 Скалли.
 
«Штутгарт» – «Хоффенхайм» – 3:1
Голы: 1:0 – 18 Кемпф, 2:0 – 60 Мавропанос, 3:0 – 81 Массимо, 3:1 – 84 Бруун Ларсен.
 
«Герта» – «Фрайбург» – 1:2
Голы: 0:1 – 17 Линхарт, 1:1 – 70 Пионтек, 1:2 – 78 Петерсен.

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Источник — Sport.ua

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