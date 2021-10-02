Вольфсбург в меньшинстве проиграл Боруссии М, победа Боруссии Д

Состоялись четыре матча седьмого тура чемпионата Германии по футболу.
«Боруссия Д» в домашних стенах одолела «Аугсбург», «Вольфсбург» в меньшинстве проиграл «Боруссии М», «Штутгарт» разобрался с «Хоффенхаймом», а «Герта» уступила «Фрайбургу».
Чемпионат Германии. 7-й тур
«Боруссия Д» – «Аугсбург» – 2:1
Голы: 1:0 – 10, пенальти Геррейру, 1:1 – 35 Зекири, 2:1 – 51 Брандт.
«Вольфсбург» – «Боруссия М» – 1:3
Голы: 0:1 – 5 Эмболо, 0:2 – 7 Хофманн, 1:2 – 24 Вальдшмидт, 1:3 – 95 Скалли.
«Штутгарт» – «Хоффенхайм» – 3:1
Голы: 1:0 – 18 Кемпф, 2:0 – 60 Мавропанос, 3:0 – 81 Массимо, 3:1 – 84 Бруун Ларсен.
«Герта» – «Фрайбург» – 1:2
Голы: 0:1 – 17 Линхарт, 1:1 – 70 Пионтек, 1:2 – 78 Петерсен.
Источник — Sport.ua
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