Президент Руха: «Одна команда украла у нас 8 игроков из детской Академии»

Григорий Козловский рассчитывает на изменения в детском футболе

  • 02.10.2021 17:13
  • 1996 просмотров
  • 4 комментария
Президент Руха: «Одна команда украла у нас 8 игроков из детской Академии»
© fcrukh.com

Президент «Руха» Григорий Козловский отмечает большую проблему с тем, что клубы переманивают друг у друга перспективных детей из футбольных академий.

«Есть подписанные контракты с семьями, с игроками, но были обидные случаи. Одна команда украла у нас 8 игроков, а другая - 2 игроков. Это дети, которых мы полностью финансировали, возили на турниры».

«Дальше такого не будет. Мы будем реагировать, если еще будут такие факты. Не позволим красть наших детей. Большой привет тем, кто занимается воровством. Лавочка закрылась».

«Некоторые клубы так себя ведут... В Италии, Англии и других странах этот вопрос решен давно. А у нас как первобытный строй. Тот, кто сильнее, тот и победил. У кого больше денег, тот и победил», - сказал Козловский.

Источник — ФК Рух Львов

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    OLEXANDER
    OLEXANDER, 02.10.2021 18:15
    +1
    Мені цього Козловвького все чпстіше і частіше соухати не хочеться...
    Ссылка
    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 02.10.2021 18:14
    -2
    https://www.youtube.com/watch?v=cFTBr-h10WM
    ОБА-НА!!! | Випуск #23 | ПЕРШИЙ ТИЖДЕНЬ АКАДЕМІЇ «РУХУ»
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    У Львові запрацювала крутезна база, Петрович молодець! Дивитись до кінця, Петрович недозволить більше красти дітей Динамо і Шахтарю!
    База просто бомба і такої в Україні нема ніде! Петрович молодець!
    Ссылка
    IngvarS
    online
    IngvarS, 02.10.2021 17:53
    -1
    А кто сказал, что дети-футболисты должны стать рабами футбольного клуба после того как их свозили на какой-то турнир? Заключайте договор на обучение, где будет прописана и актирована каждая поездка и тренировка с обязательным условием списания задолженности если игрок останется в структуре клуба до 18 лет. Тогда богатые клубы смогут погасить все понесенные затраты за переманиваемого юного футболиста.
    Чтобы клубы олигархов не скупали сплошником всех молодых футболистов, а потом гноили их на лавках и в арендах, необходимо заставить их публиковать откупную цену каждого футболиста и заставить платить ежемесячный взнос -5% от заявленной цены.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 02.10.2021 17:41
    -4
    "Не позволим красть наших детей!" митрополит Григорий туркам-османам, XVI век
    Ссылка
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