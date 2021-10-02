Президент Руха: «Одна команда украла у нас 8 игроков из детской Академии»

Президент «Руха» Григорий Козловский отмечает большую проблему с тем, что клубы переманивают друг у друга перспективных детей из футбольных академий.

«Есть подписанные контракты с семьями, с игроками, но были обидные случаи. Одна команда украла у нас 8 игроков, а другая - 2 игроков. Это дети, которых мы полностью финансировали, возили на турниры».

«Дальше такого не будет. Мы будем реагировать, если еще будут такие факты. Не позволим красть наших детей. Большой привет тем, кто занимается воровством. Лавочка закрылась».

«Некоторые клубы так себя ведут... В Италии, Англии и других странах этот вопрос решен давно. А у нас как первобытный строй. Тот, кто сильнее, тот и победил. У кого больше денег, тот и победил», - сказал Козловский.