Президент Руха: «Одна команда украла у нас 8 игроков из детской Академии»

Президент «Руха» Григорий Козловский отмечает большую проблему с тем, что клубы переманивают друг у друга перспективных детей из футбольных академий.
«Есть подписанные контракты с семьями, с игроками, но были обидные случаи. Одна команда украла у нас 8 игроков, а другая - 2 игроков. Это дети, которых мы полностью финансировали, возили на турниры».
«Дальше такого не будет. Мы будем реагировать, если еще будут такие факты. Не позволим красть наших детей. Большой привет тем, кто занимается воровством. Лавочка закрылась».
«Некоторые клубы так себя ведут... В Италии, Англии и других странах этот вопрос решен давно. А у нас как первобытный строй. Тот, кто сильнее, тот и победил. У кого больше денег, тот и победил», - сказал Козловский.
Источник — ФК Рух Львов
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ОБА-НА!!! | Випуск #23 | ПЕРШИЙ ТИЖДЕНЬ АКАДЕМІЇ «РУХУ»
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У Львові запрацювала крутезна база, Петрович молодець! Дивитись до кінця, Петрович недозволить більше красти дітей Динамо і Шахтарю!
База просто бомба і такої в Україні нема ніде! Петрович молодець!
Чтобы клубы олигархов не скупали сплошником всех молодых футболистов, а потом гноили их на лавках и в арендах, необходимо заставить их публиковать откупную цену каждого футболиста и заставить платить ежемесячный взнос -5% от заявленной цены.
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