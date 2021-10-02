Юрий ГУРА: «Спинелли должен понять, что он приехал в Украину не на курорт»

Наставник «Александрии» – об аргентинском форварде

  • 02.10.2021 16:59
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Юрий ГУРА: «Спинелли должен понять, что он приехал в Украину не на курорт»
© ФК Динамо Киев. Юрий Гура

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура поделился мнением об аргентинском форварде его команды Клаудио Спинелли.

«Конечно, его приход вызвал ажиотаж. Он иностранец, к тому же вид у него соответствующий. Спинелли заметен в Александрии, понятное дело, что он в городе на виду. Но одно дело - узнаваемость на улицах, совместное селфи болельщиков с ним для Instagram, а совсем другое - профессиональные обязательства. Клаудио должен понимать, что он приехал в Украину не на курорт, чтобы фотографироваться, а работать так, чтобы быть на голову сильнее наших футболистов.

Подтягивается ли он к этому уровню? Потихоньку - да. Хотя ждем от него большего», - сказал Гура.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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