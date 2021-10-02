Рамирес получил вызов в сборную Венесуэлы

Венесуэльский нападающий киевского «Динамо» Эрик Рамирес получил вызов в национальную команду своей страны.

В первой половине октября Венесуэла проведет три матча в рамках квалификации на ЧМ-2022 в южноамериканском регионе.

8 октября. 02:30*. Венесуэла – Бразилия

10 октября. 23:30*. Венесуэла – Эквадор

15 октября. 03:00*. Чили – Венесуэла

*время киевское

Напомним, Венесуэла проиграла все три сентябрьских матча квалификации и пока занимает последнее, 10-е место в отборе. Правда, впереди еще 10 туров.

Рамирес принял участие в двух их них, оба раза вышел в стартовом составе, а последний матч, против Перу, провел без замен. Это был его третий матч за национальную сборную.