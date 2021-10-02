Рамирес получил вызов в сборную Венесуэлы

Венесуэльский нападающий киевского «Динамо» Эрик Рамирес получил вызов в национальную команду своей страны.
В первой половине октября Венесуэла проведет три матча в рамках квалификации на ЧМ-2022 в южноамериканском регионе.
8 октября. 02:30*. Венесуэла – Бразилия
10 октября. 23:30*. Венесуэла – Эквадор
15 октября. 03:00*. Чили – Венесуэла
*время киевское
Напомним, Венесуэла проиграла все три сентябрьских матча квалификации и пока занимает последнее, 10-е место в отборе. Правда, впереди еще 10 туров.
Рамирес принял участие в двух их них, оба раза вышел в стартовом составе, а последний матч, против Перу, провел без замен. Это был его третий матч за национальную сборную.
Источник — ФК Динамо Киев
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