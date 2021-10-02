Алан ПАТРИК: «Шахтер – Динамо – всегда дерби. Знаем, что это непросто»

Хавбек «Шахтера» - о матче против «Динамо»

  • 02.10.2021 14:45
  • 191 просмотр
  • 2 комментария
Алан ПАТРИК: «Шахтер – Динамо – всегда дерби. Знаем, что это непросто»
© ФК Шахтер. Алан Патрик

Полузащитник «Шахтера» Алан Патрик поделился ожиданиями от матча против «Динамо» в 10-м туре УПЛ (3 октября):

«Шахтер» - «Динамо» - всегда дерби, вне зависимости от того, в Суперкубке мы играем или в чемпионате Украины. Прекрасно знаем, что это непросто, это сложно, но наша команда хорошо подготовлена. Мы это показали в матче за Суперкубок. Надеемся показать хорошее выступление и в воскресном матче.

Вне зависимости от Лиги чемпионов, от прошедших матчей, дерби и сама игра говорят сами за себя. Мотивация приходит автоматически. Все игроки хотят принять участие в таком матче.

Нет никаких сомнений, что они будут супер мотивированы, как и мы будем отлично мотивированы, чтобы провести хороший и достойный матч.

Надеюсь, что получится помочь команде голом или голевой передачей. Все, что я смогу сделать в поле, чтобы помочь команде победить – самое главное. Буду хорошо готовиться. И не только я, но и мои партнеры по команде».

Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    cooperchack
    online
    cooperchack, 02.10.2021 15:24
    0
    Удачи Киевлянам!
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 02.10.2021 14:46
    -1
    Удачи лучшие, удачи Шахтёр!
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