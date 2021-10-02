ВАЩУК: «Арбитр матча Динамо - Шахтер должен давать играть и не было театра»

Легенда «Динамо» - о предстоящем матче между «Динамо» и «Шахтером»

  • 02.10.2021 12:24
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ВАЩУК: «Арбитр матча Динамо - Шахтер должен давать играть и не было театра»
© Instagram. Владислав Ващук

Легенда «Динамо» Владислав Ващук в эксклюзивном комментарии Sport.ua рассказал что ожидает от предстоящего украинского классико. Напомним, матч «Динамо» - «Шахтер» пройдет 3 октября на НСК «Олимпийский»:

«Ожидаю яркую игру. Вне зависимости от Суперкубка, Кубка или чемпионата Украины, даже если бы «Шахтер» и «Динамо» встретились в еврокубках, была бы бескомпромиссная игра. Все, кто выйдут на поле, будут биться.

А вот насколько уровень футболистов позволит нам увидеть красоту футбола - это другой вопрос. Если отталкиваться от Суперкубка, не думаю, что это значимый матч. У «Шахтера» и «Динамо» матчи всегда как кубковые, по характеру.

Делать ли людям ставки на пенальти как в матче «Динамо» - «Александрия»? Не знаю, но всякое может быть. Если судья будет давать играть, это будет интереснее. А если он будет ввязываться в игру театральных футболистов, то мы не увидим красоты игры».

Источник — Sport.ua

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