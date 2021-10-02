Шестаков близок к дебюту за Верес

3 октября «Верес» в 10 туре чемпионата УПЛ будет принимать «Александрию».

Ровенчанам не смогут помочь дисквалифицированный Валерий Кучеров и травмированный Дмитрий Клец.

Зато может состояться дебют за «Верес» еще одного полузащитника - Сергея Шестакова, который после серьезного повреждения уже неделю тренируется в общей группе.

На одной из первых тренировок после подписания контракта с ровенским клубом 31-летний игрок травмировался. Футболисту диагностировали повреждение медиального мыщелка бедренной кости.

Напомним, что «Верес» занимает в чемпионате УПЛ 9 место, набрав 11 очков.