Динамо – Шахтер. Favbet назвал фаворита матча

Чуть более недели назад «Динамо» и «Шахтер» уже встречались в Киеве в матче за Суперкубок Украины и тогда уверенную победу 3:0 добыли «горняки». Но при всем уважении к Суперкубку, матч Премьер-Лиги гораздо важнее и во многом от его результата будет зависеть судьба чемпионского титула. «Динамо» опережает «Шахтер» на три очка, но в случае победы команда Де Дзерби сможет догнать «бело-синих». Будет жарко!

Коэффициенты Favbet: 2.6 – 3.6 – 2.72

Выиграет чемпионат:

Динамо – 1.8

Шахтер – 1.95

Как видим, и в отдельно взятом матче и в борьбе за чемпионский титул эксперты Favbet считают шансы команд практически равными. То есть математически это 52% на 48% в пользу «Динамо», но по большому счету всё равно 50 на 50

К этому матчу команды подходят в разном настроении после игр Лиги Чемпионов. «Шахтер» вполне может быть доволен нулевой ничьей против чемпиона Италии «Интера», а вот «Динамо» не удалось избежать разгрома от «Баварии» 0:5. Конечно, сильно критиковать динамовцев за поражение от «Баварии» бесполезно, ведь сейчас это команды совершенно разного уровня. И всё-таки 0:5 это немного перебор. И Мирче Луческу еще нужно вывести своих игроков из психологической ямы.

Статистика также говорит о том, что шансы команд равны. После того, как Мирча Луческу возглавил «Динамо» у него две победы над «Шахтером» и два поражения. На что же поставить, когда явного фаворита нет. Оптимально смотрится ставка на «тотал меньше 1.5». Цена ошибки слишком высока, а потому ожидаем осторожный матч, в котором точно не будет забито много голов. Если вынести за скобки игры за Суперкубок, а также матчи, которые не имели турнирного значения (потому что одна из команд уже гарантировала себе чемпионский титул), то увидим, что больше трех голов в очных встречах «Динамо» и «Шахтера» не забивается. Почему бы не конвертировать эту информацию в свою пользу?

Прогноз от Favbet: тотал матча меньше (3.0) – 1.5