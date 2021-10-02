Наставник Волыни: «Эта пауза спутала нам все карты»

Главный тренер «Волыни» Альберт Шахов поделился мнением о переносе матча своей команды против «Полесья» в рамках 11 тура Первой лиги.

«Сейчас опять пошла какая-то нездоровая волна, и мы от этого никуда не денемся. Поэтому приходится с этим мириться. Понятно, что в подготовке будет что-то меняться. Мы выбиваемся из игрового тонуса. Сейчас мы уже две недели не играем, а потом будем играть через три дня на четвертый. Это настораживает больше всего. Ничего полезного в этой двухнедельной паузе нет, ведь у нас как раз был неплохой отрезок в чемпионате. Мы обыграли «Олимпик» и «ВПК-Агро», неплохо сыграли на кубок и были в хорошем игровом тонусе. Так что эта пауза спутала нам все карты», - сказал Шахов.

Отметим, что предыдущий матч «Волыни» в Первой лиге против «Краматорска» также был перенесен из-за случаев коронавируса в стане соперника.