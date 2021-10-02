Атлетико – Барселона. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Прогноз эксперта на матч 8-го тура Ла Лиги

  • 02.10.2021 10:41
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Атлетико – Барселона. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 8-го испанской Примеры «Атлетико» Мадрид – «Барселона».

«Атлетико» в предыдущем туре испанской Примеры проиграл на выезде «Алавесу» (0:1), но затем подопечные Диего Симеоне на выезде победили «Милан» в матче Лиги чемпионов (2:1). «Барселона» в 7-м туре Примеры обыграла «Леванте» со счетом 3:0. Но затем в поединке Лиги чемпионов каталонцев в Лиссабоне с таким же счетом 3:0 победила «Бенфика».

В турнирной таблицы чемпионата Испании «Атлетико» с 14 очками идет на четвертом месте, «Барселона» с 12 баллами расположилась на седьмой позиции.

184 раза встречались между собой эти команды. «Атлетико» победил 57 раз, «Барселона» праздновала успех в 81 матче, еще 46 встреч завершились вничью.

Как бы это ни звучало странно, считаю «Атлетико» фаворитом в этой игре. Думаю, «матрасники» смогут воспользоваться кризисом «Барселоны» и обыграют каталонцев в Мадриде», - сказал Бартулович.

Матч «Атлетико» Мадрид – «Барселона» состоится 2-го октября. Начало встречи в 22:00.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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