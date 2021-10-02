«Почему бы и нет?». Легенда Реала готов возглавить Барселону

Легендарный экс-полузащитник «Реала» Гути признался, что готов рассмотреть предложение возглавить «Барселону», если такое поступит:

«Почему бы и нет? Я хочу тренировать и показать людям, что, помимо карьеры игрока, у меня есть все для того, чтобы преуспеть и в качестве тренера».

Гути является воспитанником «Реала». Цвета первой команды мадридцев он защищал в 1995 – 2010 годах. Как тренер возглавлял клуб Сегунды «Альмерия».