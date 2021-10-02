«Почему бы и нет?». Легенда Реала готов возглавить Барселону

Гути может принять предложение каталонцев

  • 02.10.2021 08:37
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«Почему бы и нет?». Легенда Реала готов возглавить Барселону
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гути

Легендарный экс-полузащитник «Реала» Гути признался, что готов рассмотреть предложение возглавить «Барселону», если такое поступит:

«Почему бы и нет? Я хочу тренировать и показать людям, что, помимо карьеры игрока, у меня есть все для того, чтобы преуспеть и в качестве тренера».

Гути является воспитанником «Реала». Цвета первой команды мадридцев он защищал в 1995 – 2010 годах. Как тренер возглавлял клуб Сегунды «Альмерия».

Источник — AS

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