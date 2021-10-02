Ворскла – Ингулец. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Форвард винницкой «Нивы» сделал прогноз на матч 10-го тура УПЛ

  • 02.10.2021 03:59
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Ворскла – Ингулец. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© ФК Ворскла

Форвард винницкой «Нивы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 10-го тура УПЛ «Ворскла» – «Ингулец».

В предыдущем туре «Ворскла» выиграла на выезде у «Колоса» со счетом 0:1. «Ингулец» в Одессе сыграл вничью 1:1 с «Черноморцем».

Полтавская команда с 18 очками находится на 3-м месте в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. «Ингулец» с 8 баллами идет на 12-й позиции.

Команды между собой играли два раза. Было это в рамках прошлого сезона УПЛ. Тогда один поединок завершился победой полтавчан со счетом 2:0, а во второй встрече была зафиксирована ничья 2:2.

«Ворскла» играет дома, и она в этом матче будет небольшим фаворитом. «Ингулец» себя тоже сейчас проявляет как неуступчивая команда. Не так легко будет полтавчанам в этом поединке. Поставлю на то, что «Ворскла» не проиграет «Ингульцу», – сказал Козьбан.

Матч «Ворскла» – «Ингулец» состоится 2 октября. Начало встречи – в 19:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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