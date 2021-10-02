Львов – Днепр-1. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Форвард винницкой «Нивы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 10-го тура УПЛ «Львов» – «Днепр-1»:

В предыдущем туре «Львов» выиграл на выезде у «Миная» (1:2). В свою очередь, «Днепр-1» в домашней встрече уступил «Заре» со счетом 0:4.

В турнирной таблице Премьер-лиги Украины «Львов» с 6 очками идет на 13 месте. «Днепр-1», набрав 16 баллов, расположился на 7 позиции.

Семь раз играли между собой эти соперники. Шесть раз победили днепряне и одна встреча завершилась победой львовян. Ни разу команды не играли вничью.

«Думаю, днепряне после поражения от «Зари» со счетом 0:4 будут пытаться реабилитироваться. Да, «Днепру-1» и предстоит играть на выезде против «Львова». У львовян новый тренер. В предыдущем туре они добыли очки. Но поставлю все-таки на выездную победу «Днепра-1», – сказал Козьбан.

Матч «Львов» – «Днепр-1» состоится 2 октября. Начало встречи – в 17:00.