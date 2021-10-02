Колос – Черноморец. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Форвард винницкой «Нивы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 10-го тура УПЛ «Колос» – «Черноморец».
В предыдущем туре «Колос» проиграл на своем поле «Ворскле» со счетом 0:1. «Черноморец» в Одессе сыграл вничью 1:1 с «Ингульцом».
В турнирной таблице УПЛ «Колос» с 8 очками идет на 11 месте. «Черноморец» находится на 14 позиции, имея в своем активе 6 баллов.
«Встречаются две команды, которые находятся во второй половине турнирной таблицы УПЛ. Думаю, будет интересный матч. Ожидаю, что будет боевая игра. Но я бы поставил, что в этом матче будет забито два мяча или больше», - сказал Козьбан.
Матч «Колос» – «Черноморец» состоится 2 октября. Начало встречи – в 14:00.
Дмитрий Козьбан, Sport.ua
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