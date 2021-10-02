Колос – Черноморец. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Форвард винницкой «Нивы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 10-го тура УПЛ «Колос» – «Черноморец».

В предыдущем туре «Колос» проиграл на своем поле «Ворскле» со счетом 0:1. «Черноморец» в Одессе сыграл вничью 1:1 с «Ингульцом».

В турнирной таблице УПЛ «Колос» с 8 очками идет на 11 месте. «Черноморец» находится на 14 позиции, имея в своем активе 6 баллов.

«Встречаются две команды, которые находятся во второй половине турнирной таблицы УПЛ. Думаю, будет интересный матч. Ожидаю, что будет боевая игра. Но я бы поставил, что в этом матче будет забито два мяча или больше», - сказал Козьбан.

Матч «Колос» – «Черноморец» состоится 2 октября. Начало встречи – в 14:00.