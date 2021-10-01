Луис СУАРЕС: «Месси любит Барселону. Он прощался как король»

Экс-партнер Лионеля Месси по «Барселоне» Луис Суарес прокомментировал уход аргентинца из родного клуба:

«Я должен был поддержать его, потому что он мой друг. Не хотел бы, чтобы он был подавлен. Удивлен, потому что Лео и «Барселона» обо всем договорились, он был счастлив. Мы вместе проводили отпуск, и он был доволен жизнью. Он сказал мне: «Я закончу карьеру в «Барселоне», ведь я всегда этого хотел. Клуб дал мне все, а мои дети здесь счастливы». Все изменилось буквально за час.

Для меня это стало ударом, я понимал, какое значение это для него имеет, я видел, как он страдает. Лео любит «Барселону», он многим обязан клубу. Он попрощался как король, это так выглядело. Лучший игрок в истории клуба».