ВИДЕО. Фиаско украинских клубов в Европе, триумф Вернидуба на Бернабеу

Youtube канал SportUA LIVE подводит итоги минувшей еврокубковой недели, которая выдалась очень непростой для украинских клубов. На троих «Шахтер», «Динамо» и «Заря» набрали одно очко и не смогли ни разу поразить ворота соперников.

«Динамо» попало под каток «Баварии» в Мюнхене, а «Заря» по традиции пропустила три мяча в еврокубковом матче. На этот раз – от «Ромы» Жозе Моуриньо. Об этом и многом другом смотрите в видеодайджесте SportUA LIVE.