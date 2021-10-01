ВИДЕО. Фиаско украинских клубов в Европе, триумф Вернидуба на Бернабеу

Главные новости минувшей недели в видеодайджесте

  • 01.10.2021 17:46
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ВИДЕО. Фиаско украинских клубов в Европе, триумф Вернидуба на Бернабеу
© ФК Шахтер

Youtube канал SportUA LIVE подводит итоги минувшей еврокубковой недели, которая выдалась очень непростой для украинских клубов. На троих «Шахтер», «Динамо» и «Заря» набрали одно очко и не смогли ни разу поразить ворота соперников.

«Динамо» попало под каток «Баварии» в Мюнхене, а «Заря» по традиции пропустила три мяча в еврокубковом матче. На этот раз – от «Ромы» Жозе Моуриньо. Об этом и многом другом смотрите в видеодайджесте SportUA LIVE.

Источник — Sport.ua

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