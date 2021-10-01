Виктор СКРИПНИК: «Европейская осень для Зари не сложилась»

Но команда радуется возможности играть в еврокубке

  • 01.10.2021 16:27
  • 182 просмотра
  • 3 комментария
Виктор СКРИПНИК: «Европейская осень для Зари не сложилась»
© zarya-lugansk.com

Наставник «Зари» Виктор Скрипник считает, что европейская осень для команды уже не сложилось. Команда проиграла два матча в Лиге конференций.

«Европейская осень у нас не сложилась, но ничего не поделаешь. Все равно мы будем сюда стремиться, как бы нас не ругали и не рассказывали, что нам делать».

«Это наша история, и мы все равно гордимся тем, что мы играем эти матчи, а не кто-то другой».

«Будем бороться, чтобы в следующем году с нашей командой быть тут», — сказал Скрипник.

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
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    alekos59
    alekos59, 01.10.2021 16:50
    0
    Бесполезный словесной понос от лузера и неумехи. Запорожцы! Вы то мужики или нет ??? Покажите этим обо@ранцам что с вами так нельзя !!!
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    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 01.10.2021 16:38
    0
    Еге, третя поспіль євроосінь з блискучим тренером С., і знову не склалося. Хто ж у цьому винний, га?
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    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 01.10.2021 16:34
    -1
    да ладно, может вы ещё выиграете оставшиеся четыре матча
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