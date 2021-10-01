Виктор СКРИПНИК: «Европейская осень для Зари не сложилась»

Наставник «Зари» Виктор Скрипник считает, что европейская осень для команды уже не сложилось. Команда проиграла два матча в Лиге конференций.
«Европейская осень у нас не сложилась, но ничего не поделаешь. Все равно мы будем сюда стремиться, как бы нас не ругали и не рассказывали, что нам делать».
«Это наша история, и мы все равно гордимся тем, что мы играем эти матчи, а не кто-то другой».
«Будем бороться, чтобы в следующем году с нашей командой быть тут», — сказал Скрипник.
Источник — Футбол 1/2/3
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