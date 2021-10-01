Юрий ВЕРНИДУБ: «Целей пока нет. Посмотрим после матча с Шахтером»

Наставник спокойно воспринимает успех

  • 01.10.2021 14:52
  • 489 просмотров
  • 5 комментариев
Юрий ВЕРНИДУБ: «Целей пока нет. Посмотрим после матча с Шахтером»
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Шериф» украинского наставника Юрия Вернидуба сенсационно набрал шесть очков после двух туров Лиги чемпионов, однако тренер пока не думает о плей-офф.

– Мотивация на «Реал» – она какая?

– У нас интернациональная команда, и к каждому матчу нужны новые слова, которые заденут за живое, за сердце, чтобы игроки вышли как на последний бой. В наш век есть интернет, легче читать много книг и брать оттуда хорошие высказывания. Секрет раскрывать не буду, но, например, беру какие-то вещи из Омара Хайяма. Всегда можно придумать цитату, соответствующую ситуации. И донести её до команды.

Тем более понимаю английский: говорить не могу, но на троечку его знаю и до Нового Года должен подтянуть. Отдельно языком не занимаюсь. Я самоучка, времени нет, утром – на базу, домой – только поздно вечером.

– Читали, что испанские СМИ называли вас проходной командой?

– Не обращаю внимания. Пусть продолжают так писать про нас.

– У вас уже шесть очков. Какие реалистичные цели на эту Лигу чемпионов?

– Целей на группу пока никаких. Впереди четыре тура. Поверьте, всё только начинается. Нужно готовиться к каждой игре и идти шаг за шагом. 7 декабря у нас последняя игра с «Шахтёром» – там и посмотрим.

Источник — Чемпионат

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 01.10.2021 15:18
    +1
    Face Control, 01.10.2021 14:55
    Боже, пошло-поехало, с периодичностью в несколько сезонов, мб чуть реже выстреливают такие команды, о которых через полгода все забывают, увы и ах. А что касается их «игры» можно просто посмотреть статистику. Хотя да, повезло, ничего не скажешь.
    фейс, понятно ты за Шахтёр, но гонево на Вернидуба необоснованное. ты же не скажешь что дома с ними будет лёгкая прогулка? возможно и будет, но до непосредственно игры это вообще не чувствуется.
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    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 01.10.2021 15:15
    +1
    Krasvchik, 01.10.2021 15:01
    САМЫЙ ОБЫЧНЫЙ АВТОБУС С САМЫМИ ОБЫЧНЫМИ МОЛДОВАНАМИ И ТРЕНЕРОМ С 0 ТРОФЕЕВ ЗА КАРЬРУ
    он с Зарёй должен был выигрывать какие-то трофеи?!
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    Calm
    Calm, 01.10.2021 15:06
    0
    какие цели?! допинг закончиться и опять тьма
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    Krasvchik
    online
    Krasvchik, 01.10.2021 15:01
    +1
    САМЫЙ ОБЫЧНЫЙ АВТОБУС С САМЫМИ ОБЫЧНЫМИ МОЛДОВАНАМИ И ТРЕНЕРОМ С 0 ТРОФЕЕВ ЗА КАРЬРУ
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 01.10.2021 14:55
    +1
    Боже, пошло-поехало, с периодичностью в несколько сезонов, мб чуть реже выстреливают такие команды, о которых через полгода все забывают, увы и ах. А что касается их «игры» можно просто посмотреть статистику. Хотя да, повезло, ничего не скажешь.
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