Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Рома мастерски наказала Зарю»

Экс-игрок «Зари» Владимир Езерский назвал причину провального выступления луганчан в нынешней еврокубковой кампании.

«Если откровенно, то мне импонирует, что «Заря» стремится играть в атакующий, комбинационный, скоростной футбол, а не устанавливает, образно говоря, у своих ворот «автобусы», чтобы только не проиграть.

С другой стороны, удивляет отсутствие сбалансированности в действиях луганчан, имею ввиду, их ненадежный тыл. «Рома» мастерски наказала «Зарю» за элементарные ошибки в центральной зоне защиты. На мой взгляд, это главная причина неудач подопечных Виктора Скрипника в нынешней еврокубковой кампании.

Согласен, в последние годы «Заря» потеряла целую группу защитников и игроков, умеющих действовать в отборе, а найти им замену сложно. Но над этим нужно работать. И чем оперативнее Виктор Скрипник устранит бреши в обороне, тем быстрее луганчане будут демонстрировать стабильную игру, приносящую только положительные эмоции», — считает Езерский.

После двух поражений подряд «Заря» занимает последнее место в своей группе Лиги конференций с нулем очков и разницей мячей 1-6.