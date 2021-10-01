Стало известно, кто рассудит Динамо и Шахтер

Украинская ассоциация футбола обнародовала назначения арбитров и других официальных лиц на матчи 10-го тура УПЛ.

Поединок, в котором «Динамо» на НСК «Олимпийский» примет «Шахтер», будет обслуживать арбитр Александр Шандор. 32-летний рефери из Львова начал привлекаться к судейству в элитном дивизионе в прошлом сезоне и матчи с участием киевского «Динамо» еще не обслуживал. В текущем сезоне Шандор-младший работал в качестве главного судьи на трех встречах украинской Премьер-лиги, в которых показал 15 желтых карточек.

В матче «Динамо» - «Шахтер» будет задействована система ВАА. Арбитром ВАА назначена харьковчанка Екатерина Монзуль.

Главный арбитр - Шандор А.А. (Львов)

Ассистенты арбитра - Шлончак С.М. (Черкассы), Запороженко Д.И. (Запорожье)

Четвертый арбитр - Пасхал И.Ю. (Херсон)

Наблюдатель арбитража - Овчар М.М. (Калуш)

Арбитр ВАА - Монзуль К.В. (Харьков)

Ассистент ВАА - Стрелецкая М.С. (Сумы)

Наблюдатель ВАА - Ярмолинский Л.М. (Киевская обл.)

Матч «Динамо» — «Шахтер» состоится в воскресенье, 3 октября, и начнется в 19:30.