Стало известно, кто рассудит Динамо и Шахтер

Главным арбитром матча назначен Александр Шандор

  • 01.10.2021 13:13
  • 824 просмотра
  • 4 комментария
Стало известно, кто рассудит Динамо и Шахтер
© УАФ. Александр Шандор

Украинская ассоциация футбола обнародовала назначения арбитров и других официальных лиц на матчи 10-го тура УПЛ.

Поединок, в котором «Динамо» на НСК «Олимпийский» примет «Шахтер», будет обслуживать арбитр Александр Шандор. 32-летний рефери из Львова начал привлекаться к судейству в элитном дивизионе в прошлом сезоне и матчи с участием киевского «Динамо» еще не обслуживал. В текущем сезоне Шандор-младший работал в качестве главного судьи на трех встречах украинской Премьер-лиги, в которых показал 15 желтых карточек.

В матче «Динамо» - «Шахтер» будет задействована система ВАА. Арбитром ВАА назначена харьковчанка Екатерина Монзуль.

Главный арбитр - Шандор А.А. (Львов)

Ассистенты арбитра - Шлончак С.М. (Черкассы), Запороженко Д.И. (Запорожье)

Четвертый арбитр - Пасхал И.Ю. (Херсон)

Наблюдатель арбитража - Овчар М.М. (Калуш)

Арбитр ВАА - Монзуль К.В. (Харьков)

Ассистент ВАА - Стрелецкая М.С. (Сумы)

Наблюдатель ВАА - Ярмолинский Л.М. (Киевская обл.)

Матч «Динамо» — «Шахтер» состоится в воскресенье, 3 октября, и начнется в 19:30.

Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    FunnyCat_
    FunnyCat_, 01.10.2021 13:41
    0
    oenergo.com, 01.10.2021 13:37
    За варом она еще опаснее.
    Помню как она в матче Динамо Александрия , прошлой весной , провела офсайдную линию ,с помощью ВаР , которая на 30* градусов меняла свой угол
    Ссылка
    oenergo.com
    oenergo.com, 01.10.2021 13:37
    0
    salem1974, 01.10.2021 13:31
    Ну хотя бы эта ненормальная Монзуль не на поле
    За варом она еще опаснее.
    Ссылка
    FunnyCat_
    FunnyCat_, 01.10.2021 13:34
    0
    Не читая новость - Монзуль
    Ссылка
    salem1974
    online
    salem1974, 01.10.2021 13:31
    -1
    Ну хотя бы эта ненормальная Монзуль не на поле
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности