Экс-игрок Шахтера и Шерифа: «Залог успеха Тирасполя в ЛЧ – Юрий Вернидуб»

Бывший полузащитник тираспольского «Шерифа» и донецкого «Шахтера» Мариан Алиуцэ поделился мнением о феноменальных выступлениях тираспольского клуба в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Это большой сюрприз для всех, кто смотрит футбол. Когда «Шериф» прошел квалификацию, все сказали, что им нечего делать за одним столом с богатыми. Команде из бедной страны там было нечего ждать. Но «Шериф» обыграл очень хорошие команды».

«Чемпионат Молдовы – это несильный чемпионат. Я не задержался в «Шерифе». Они обучают игроков, и если получают интересные предложения, то продают их. «Шериф» никогда не был командой, о которой стоит мечтать».

«Я разговаривал с людьми из клуба, мне сказали, что они плохо начали чемпионат, но в еврокубках играют отлично и попали сюда с амбициями. Я понял, что у них есть тренер, который создал прекрасную атмосферу, и это залог успеха – тренер. У них были хорошие игроки, и это слова людей из клуба, но не было тренера, который мог бы из команды сделать семью», - отметил Алиуцэ в интервью Digi Sport.

Напомним, «Шериф» в стартовых двух турах группового этапа Лиги чемпионов добыл две победы над «Шахтером» (2:0) и «Реалом» (2:1).