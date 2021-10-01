Экс-игрок Шахтера и Шерифа: «Залог успеха Тирасполя в ЛЧ – Юрий Вернидуб»

Работу украинского специалиста ценят в Молдове

  • 01.10.2021 13:03
  • 854 просмотра
  • 1 комментарий
Экс-игрок Шахтера и Шерифа: «Залог успеха Тирасполя в ЛЧ – Юрий Вернидуб»
© Prosport.ro. Мариан Алиуцэ

Бывший полузащитник тираспольского «Шерифа» и донецкого «Шахтера» Мариан Алиуцэ поделился мнением о феноменальных выступлениях тираспольского клуба в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Это большой сюрприз для всех, кто смотрит футбол. Когда «Шериф» прошел квалификацию, все сказали, что им нечего делать за одним столом с богатыми. Команде из бедной страны там было нечего ждать. Но «Шериф» обыграл очень хорошие команды».

«Чемпионат Молдовы – это несильный чемпионат. Я не задержался в «Шерифе». Они обучают игроков, и если получают интересные предложения, то продают их. «Шериф» никогда не был командой, о которой стоит мечтать».

«Я разговаривал с людьми из клуба, мне сказали, что они плохо начали чемпионат, но в еврокубках играют отлично и попали сюда с амбициями. Я понял, что у них есть тренер, который создал прекрасную атмосферу, и это залог успеха – тренер. У них были хорошие игроки, и это слова людей из клуба, но не было тренера, который мог бы из команды сделать семью», - отметил Алиуцэ в интервью Digi Sport.

Напомним, «Шериф» в стартовых двух турах группового этапа Лиги чемпионов добыл две победы над «Шахтером» (2:0) и «Реалом» (2:1).

Источник — Digisport.ro

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Bohdan
    online
    Bohdan, 01.10.2021 13:15
    +1
    Думаю, що наступні 4 матчі в ЛЧ Шериф програє.
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