Ребров мог возглавить Кайрат

Президент «Кайрата» Кайрат Боранбаев заявил, что клуб вел переговоры с украинским тренером Сергеем Ребровым.

«Интерес к Реброву был. Мы давно с ним в контакте. Это очень образованный тренер. С хорошим опытом. Учился в Англии. Я очень удивился, что он ушел из «Ференцвароша». Я с ним беседовал, он сказал, что хочет отдохнуть. Видимо, требуется какая-то перезагрузка. Мы с ним вели переговоры.

Андрей Шевченко? Нет, у него другие планы. Он хочет клуб принять и клубом позаниматься», — отметил Боранбаев.

С лета 2021 года Ребров возглавляет «Аль-Айн» из ОАЭ.