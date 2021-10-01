Мариуполь — Рух. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Форвард винницкой «Нивы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 10-го тура УПЛ «Мариуполь» - «Рух».

«В предыдущем туре «Мариуполь» проиграл «Александрии» (1:2), а «Рух» уступил «Динамо» (0:2).

Три раза встречались между собой «Мариуполь» и «Рух». Один раз победил «Мариуполь» (1:0), еще один раз выиграл «Рух» (3:0) и один поединок завершился вничью 0:0.

«Мариуполь» в турнирной таблице УПЛ находится на 16-м месте, набрав 4 очка в свой актив. «Рух» с 8 баллами в копилке расположился на 11-й позиции.

«Руху» играть на выезде эту встречу. «Мариуполю» также нужны очки. Это будет поединок за шесть очков. Поставлю на то, что «Рух» не проиграет на выезде «Мариуполю», - сказал Козьбан.

Матч «Мариуполь» - «Рух» состоится 1-го октября. Начало встречи в 19:30.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, форвард винницкой «Нивы». Также известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», польский «Мотор» Люблин и молдавскую «Сперанцу».