Жозе МОУРИНЬО: «Украинские футболисты? Мы не ищем такие варианты»

Наставник «Ромы» подвел итоги победы над луганской «Зарей» (3:0)

  • 01.10.2021 12:31
  • 1796 просмотров
  • 1 комментарий
Жозе МОУРИНЬО: «Украинские футболисты? Мы не ищем такие варианты»
© ФК Заря Луганск. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал победу над «Зарей» (3:0) в Лиге конференций.

- Счет после матча 3:0 в вашу пользу, но нельзя сказать, что матч для «Ромы» был слишком прост.
- Мы грамотно и правильно расставили приоритеты, вовремя произвели замены. Чуть больше чем через час игры мы уже вели в счете с большим отрывом. Я очень доволен такими результатами.

- Когда вы в последний раз играли против «Зари» в Лиге Европы, то завоевали кубок этого турнира. Сейчас для вас тоже позитивный результат против украинского соперника. Может это предвещать победу в Лиге конференций?
- На данном этапе мы думаем лишь на шаг вперед, то есть о следующем матче. Мы рады этой победе, безусловно, но загадывать никто не хочет. Но это лишь начало группового этапа, сейчас о чем-то говорить сложно, хотя две победы дают надежды.

- У вас был интерес к Роману Яремчуку, присутствует ли он сейчас? Может, вам интересен другой украинец, ведь за свою тренерскую карьеру вы видели на футбольном поле их немало.
- Нет, сейчас, на данном этапе, мы не ищем таких вариантов.

- Сейчас вы применяете схему игры в три защитника и усиление в нападении, может ли это означать, что можно вернуться к старым схемам футбола на начальных его этапах?
- Увеличивая количество нападающих мы немного рискуем, ведь оставляем центр поля пустым. Очень много команд сейчас играют в агрессивный и интенсивный футбол, так что возвращаться к прежним схемам точно не стоит.

Источник — ФК Заря

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    umnuy2
    umnuy2, 01.10.2021 13:04
    +2
    А как же Цыганков,Миколенко...за ними лет 10 гранды в очереди толкаются исходя из наших новостей
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